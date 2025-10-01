Roma occhi su Pellegrino | folta concorrenza per l’attaccante del Parma
L’avvio di stagione ha confermato u na delle principali criticità della Roma: l’attacco. Fino alla quinta giornata, infatti, nessuno dei centravanti giallorossi era riuscito a trovare la via del gol. La rete di Artem Dovbyk contro il Verona ha interrotto la lunga astinenza, ma a Trigoria restano convinti della necessità di aggiungere qualità e alternative nel reparto offensivo. Il nome nuovo per l’attacco. Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno dei profili finiti sotto la lente della società è Mateo Pellegrino, punta del Parma capace di mettersi in mostra nell’ultimo turno di campionato con una doppietta al Torino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
