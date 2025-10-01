La Roma continua la sua stagione con impegno e costanza. La vittoria di domenica contro il Verona è stata fondamentale non solo per la classifica, ma soprattutto per il morale della squadra. Domani, giovedì 2 ottobre alle 18:45, andrà in scena allo Stadio Olimpico la sfida Roma-Lille, valida per la seconda giornata di Europa League. I giallorossi hanno già conquistato la prima vittoria europea contro il Nizza, iniziando nel migliore dei modi il loro cammino internazionale. Ora sarà decisivo ottenere un altro successo per mantenere alta la fiducia e consolidare la posizione nel girone. La gara contro il Lille rappresenta anche un banco di prova per diversi giocatori chiamati a mostrare le proprie qualità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, occasione Ferguson: contro il Lille cerca il primo gol