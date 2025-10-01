Roma notte di veglia per la Flotilla

0.51 Il Global Movement to Gaza ha lanciato la veglia "Tutti gli occhi sulla Flotilla e Gaza" per sostenere la missione umanitaria, in diretta Instagram. A Roma, in piazza dei Cinquecento, il presidio Usb ha seguito la diretta con interventi dalle imbarcazioni in viaggio. La Flotilla è a meno di 100 miglia da Gaza e cresce il timore di un'intercettazione israeliana ritenuta illegittima. Sui social si invita a vegliare "con loro e per loro",in questa lunga notte con il supporto di studenti palestinesi e rete antisionista. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it