Roma massima allerta per il corteo pro Palestina | rafforzato il piano di sicurezza

Roma si prepara a una nuova giornata ad alta tensione. Sabato 4 ottobre è in programma un corteo pro Palestina, organizzato da associazioni e collettivi, che partirà da Porta San Paolo per concludersi in piazza San Giovanni. Le autorità hanno predisposto un piano di sicurezza straordinario, con un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine. Il Viminale ha annunciato una stretta sui congedi per il personale di polizia dal 1° al 6 ottobre, così da garantire un presidio capillare sul territorio. Sono previsti rinforzi da altre province e controlli serrati su stazioni ferroviarie, snodi autostradali e linee di trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

