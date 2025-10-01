Roma Manu Koné | Vicino all’Inter? Vi spiego Parlai con il Milan | successe questo

Manu Koné, classe 2001, centrocampista francese della Roma di Gian Piero Gasperini, ha confessato gli approcci di Inter e Milan nelle precedenti sessioni di calciomercato: le sue parole in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Roma, Manu Koné: “Vicino all’Inter? Vi spiego. Parlai con il Milan: successe questo”

In questa notizia si parla di: roma - manu

Calciomercato Roma, l’Inter mette gli occhi su Manu Koné: ipotesi per i nerazzurri

La Roma offre Manu Koné all'Inter: i nerazzurri ci pensano. E Lookman...

Manu Koné: perché il centrocampista della Roma è al centro dell’attenzione

Daje Manu! #JuveRoma #ASRomaFemminile - X Vai su X

Edicola di Manu Via Roma - facebook.com Vai su Facebook

Manu Konè, Roma: «La caviglia rotta, le treccine, papà severo e la moda. Io so cosa è il dolore» - Il centrocampista della Roma: «Si sta bene in testa alla classifica. Segnala msn.com

Perché la Roma ha deciso di tenere Manu Koné? - Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il calciatore francese di proprietà della Roma era finito nel mirino dell’Inter che era davvero ... Secondo gianlucadimarzio.com