Roma-Lille probabili formazioni | dalle fasce a Ferguson Ndicka e Koné a riposo?
Speranze e fiducia nel nuovo corso c’erano tutte, ma immaginare la Roma prima in classifica all’ingresso di ottobre era oggettivamente difficile. Solo il passo falso contro il Torino a macchiare un percorso praticamente perfetto fin qui dei giallorossi, che oltre ai successi in patria hanno approcciato bene anche l’ Europa League, vincendo all’esordio sul per nulla banale campo del Nizza. Ora un altro avversario francese nella seconda giornata, un Lille sì con tante assenze ma comunque valido, e servirà tutta la spinta dell’ Olimpico per vincere ancora e incanalare la qualificazione agli ottavi di finale sul binario giusto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - lille
Roma, il percorso in Europa League: Gasperini pesca Lille e Rangers
Roma, l’esito del sorteggio di Europa League: doppia trasferta in Scozia, Lille e Stoccarda all’Olimpico
Europa League, dal Lille di Giroud alle due di Glasgow: chi sono le avversarie delle Roma?
Roma, arriva il Lille e Gasp vara il turnover. Scatta l'allarme ultrà https://bit.ly/46GZ4b7 #AsRoma - X Vai su X
Giovedì la Roma affronterà il Lille. Secondo voi, Jan Ziolkowski merita una chance da titolare? Scrivetecelo nei commenti #ASRoma #Roma #SondaggioRN #RomaLille #EuropaLeague #ForzaRoma #Giallorossi #Calcio #Football - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Lille: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streaming - 0 contro il Verona i giallorossi scenderanno in campo giovedì, alle 18. Scrive ilromanista.eu
Roma-Lille: le probabili formazioni della sfida di Europa League - In attacco rientrerà Evan Ferguson, supportato da Soulé ed El Shaarawy sulla trequarti. Secondo tag24.it