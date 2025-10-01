Roma-Lille probabili formazioni | dalle fasce a Ferguson Ndicka e Koné a riposo?

Speranze e fiducia nel nuovo corso c’erano tutte, ma immaginare la Roma prima in classifica all’ingresso di ottobre era oggettivamente difficile. Solo il passo falso contro il Torino a macchiare un percorso praticamente perfetto fin qui dei giallorossi, che oltre ai successi in patria hanno approcciato bene anche l’ Europa League, vincendo all’esordio sul per nulla banale campo del Nizza. Ora un altro avversario francese nella seconda giornata, un Lille sì con tante assenze ma comunque valido, e servirà tutta la spinta dell’ Olimpico per vincere ancora e incanalare la qualificazione agli ottavi di finale sul binario giusto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

