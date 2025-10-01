Mancano meno di 24 ore al calcio d’inizio di Roma-Lille, match valido per la seconda giornata della League Phase di Europa League. Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani: out Dybala e Bailey, il cui rientro in campo è fissato dopo la sosta per le nazionali. Di seguito, l’elenco dei giocatori a disposizione del tecnico per il match: PORTIERI: Svilar, Gollini, Marcaccini;. DIFENSORI: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Wesley, Ghilardi, Ziolkowski;. CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli;. ATTACCANTI: Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Lille, i convocati di Gasperini: out Dybala e Bailey