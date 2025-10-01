Roma-Lille Genesio in conferenza | Loro da Champions sono tutti a disposizione
Domani alle 18:45 ci sarà il calcio d’inizio di Roma-Lille, partita valida per la seconda giornata di Europa League. Alla vigilia della gara, il tecnico dei francesi Bruno Genesio ha risposto alle domande dei cronisti in conferenza stampa: “ Sono tutti rientrati a disposizione. Vedremo domani prima della partita. Turnover in vista del PSG? Non mi piace questa parola, sembra che su alcuni non si conti: siamo un gruppo e tutti possono giocare. Chiaro che teniamo a mente la serie di partite che stiamo affrontando “. Sul momento negativo della sua squadra: “ Al Lens sappiamo perché è andata male. Contro il Lione non abbiamo concretizzato, nonostante le tante occasioni create. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
