Roma-Lille | centro storico e area dello stadio sorvegliati speciali In arrivo circa 1000 tifosi francesi

Romatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco meno di mille tifosi in arrivo da Oltralpe per assistere al match in programma all'Olimpico per la partita Roma-Lille. Con fischio d'inizio alle 18:45, si prevede l'affluenza di oltre 60mila spettatori. Al fine di evitare possibili contatti fra le due tifoserie, l'area del Centro Storico. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roma - lille

Roma, il percorso in Europa League: Gasperini pesca Lille e Rangers

Roma, l’esito del sorteggio di Europa League: doppia trasferta in Scozia, Lille e Stoccarda all’Olimpico

Europa League, dal Lille di Giroud alle due di Glasgow: chi sono le avversarie delle Roma?

roma lille centro storicoRoma-Lille, centro storico blindato per l’arrivo degli ultrà francesi: rischio scontri - La tifoseria francese è gemellata con i tifosi del Nizza, che la scorsa settimana si erano scontrati con i supporter giallorossi ... Come scrive msn.com

roma lille centro storicoEuropa League: si riparte giovedì alle 18.45 con Roma-Lille e Bologna-Friburgo - Lille: scattano dalle 18 di oggi i servizi di sicurezza Scatteranno dalle 18 i servizi di sicurezza in centro e nell'area dello stadio Olimpico come prima tappa di avvicinamento alla gara valevol ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Lille Centro Storico