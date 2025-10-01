Roma in piazza per la Flotilla migliaia di persone verso Termini | forze dell’ordine circondano stazione

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In piazza per la Global Sumud Flotilla a Roma, dove attivisti e studenti si stanno riunendo in zona Termini per manifestare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roma - piazza

Rissa a bottigliate, poi lo spray urticante l?ultima follia maranza in piazza Roma

Curva Sud, il 21 luglio la festa per i 98 anni della Roma: appuntamento a Piazza Navona

Ancona, contesta il Governo al sit-in per Narcos. Toni alti e spintoni, in piazza Roma scoppia la bagarre. L'attivista Rizzi: «Qui per il cane ucciso, non strumentalizzare»

roma piazza flotilla migliaiaFlotilla: a Roma gli attivisti vicino alla stazione - Flotilla dopo la notizia dell'inizio delle operazione di abbordaggio da parte di Israele delle barche della missione umanitaria. Si legge su ansa.it

roma piazza flotilla migliaiaFibrillazione a Roma mentre la Flotilla si avvicina a Gaza. Video: studenti del Cavour al Colosseo - Studenti, operatori sanitari, movimenti femministi: tutti si preparano a rispondere allo stop alla iniziativa di fronte a Gaza ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Piazza Flotilla Migliaia