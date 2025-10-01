Roma famiglia tunisina in difficoltà salvata dalla rete di accoglienza
Roma, 1 ottobre 2025 – Una storia di disperazione trasformatasi in accoglienza e dignità: è quanto accaduto nelle scorse ore nei pressi della stazione Termini, dove una donna tunisina, in evidente stato di difficoltà insieme ai suoi tre bambini piccoli, ha trovato immediato aiuto grazie all’attivazione della rete A.P.S.S., l’alleanza territoriale promossa dalla Prefettura di Roma come esempio virtuoso di collaborazione tra Forze dell’ordine, Comune e servizi sociali. La rete di solidarietà si è attivata non appena la donna ha chies to aiuto agli operatori della Sala operativa sociale, in Piazza dei Cinquecento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
