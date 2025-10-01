Roma e l’ottobrata | la storia sorprendente dietro il colpo di coda dell’estate
Il mese di ottobre è cominciato e, quando a Roma ci regala cieli limpidi, giornate tiepide e tramonti dorati, i romani sorridono e dicono: “ È arrivata l’ottobrata ”: oggi il termine descrive il bel tempo fuori stagione, ma dietro quella parola c’è una storia che affonda le radici nei secoli passati. Come nasce davvero? E cosa vuol dire, al di là del suo significato contemporaneo? Prepariamoci a partire un viaggio tra antichi baccanali, scampagnate popolari e un legame profondo tra la città e il suo clima generoso. Tutto all’insegna delle ottobrate romane! Leggi anche: — Foliage a Roma e nel Lazio: i luoghi suggeriti per ammirare i colori delle foglie autunnali La storia dell’ottobrata romana: dalle feste di Bacco alle scampagnate fuori porta. 🔗 Leggi su Funweek.it
