Roma De Rossi verso la rescissione | il Torino nel suo futuro?

Sololaroma.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia tra Daniele De Rossi e la Roma sta per chiudersi definitivamente. Dopo essere stato chiamato a gennaio 2024 per guidare la squadra giallorossa, il tecnico aveva ottenuto un rinnovo triennale in primavera, segno di fiducia e continuità da parte del club. La sua avventura, però, si è interrotta bruscamente a settembre: appena quattro giornate di campionato e soltanto 3 punti raccolti contro Cagliari, Juventus e Genoa hanno portato all’esonero e al successivo arrivo di Ivan Juric. Gli scenari futuri. Secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale, De Rossi è ora vicino a rescindere il contratto che lo lega alla Roma, rinunciando a circa 4 milioni di euro pur di chiudere definitivamente la sua parentesi sulla panchina giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

