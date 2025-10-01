Roma-De Rossi è davvero finita | Capitan Futuro a un passo dalla rescissione del contratto

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex giallorosso e storica bandiera del club sta per svincolarsi dal contratto che lo legava fino al 2027. Intanto, però, l'Ostiamare fa faville. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

roma de rossi 232 davvero finita capitan futuro a un passo dalla rescissione del contratto

© Gazzetta.it - Roma-De Rossi, è davvero finita: Capitan Futuro a un passo dalla rescissione del contratto

In questa notizia si parla di: roma - rossi

Neil El Aynaoui alla Roma: tra critiche social e i “subumani” evocati da De Rossi

Roma ed EA Sports, il ritorno è completo: Totti e De Rossi protagonisti su FC 26

De Rossi: “Alla Roma molta pressione. Cerco di essere il presidente che avrei voluto avere”

roma de rossi 232De Rossi rescinde con la Roma: su di lui c’&#232; anche il Torino - In una settimana di grandi riflessioni, il Torino aspetta di capire cosa accadrà sabato con la Lazio ma nel frattempo si muove per un eventuale sostituto, in modo da essere pronto all’occorrenza. Lo riporta toro.it

roma de rossi 232Daniele De Rossi si accorda per rescindere il contratto, voci sul Torino: quanto risparmia la Roma - Daniele De Rossi non &#232; più l'allenatore della Roma da oltre un anno, ma è ancora a libro paga del club giallorosso. Riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Roma De Rossi 232