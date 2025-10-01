Roma-De Rossi è davvero finita | Capitan Futuro a un passo dalla rescissione del contratto
L'ex giallorosso e storica bandiera del club sta per svincolarsi dal contratto che lo legava fino al 2027. Intanto, però, l'Ostiamare fa faville. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Neil El Aynaoui alla Roma: tra critiche social e i “subumani” evocati da De Rossi
Roma ed EA Sports, il ritorno è completo: Totti e De Rossi protagonisti su FC 26
De Rossi: “Alla Roma molta pressione. Cerco di essere il presidente che avrei voluto avere”
Roma-De Rossi, accordo raggiunto per risoluzione
Luca Rossi. Alva Noto · Pulse. Partecipa alle azioni di Roma e Torino: https://www.documenta.live/quadriennale_di_roma_2025_luca_rossi/
De Rossi rescinde con la Roma: su di lui c’è anche il Torino - In una settimana di grandi riflessioni, il Torino aspetta di capire cosa accadrà sabato con la Lazio ma nel frattempo si muove per un eventuale sostituto, in modo da essere pronto all’occorrenza. Lo riporta toro.it
Daniele De Rossi si accorda per rescindere il contratto, voci sul Torino: quanto risparmia la Roma - Daniele De Rossi non è più l'allenatore della Roma da oltre un anno, ma è ancora a libro paga del club giallorosso. Riporta calciomercato.com