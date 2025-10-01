Roma cresce la soddisfazione dei cittadini | presentata la XVIII indagine Acos sulla qualità della vita e dei servizi pubblici

Migliora la percezione della qualità della vita nella Capitale. Quasi 9 cittadini su 10 si dichiarano soddisfatti dei servizi pubblici locali: l’ 87,5% secondo la XVIII indagine Acos, presentata oggi nella sede del CNEL. Un dato in crescita rispetto al 2024 (+2,5%), mentre il voto medio sulla qualità della vita passa da 6,6 a 6,7. La ricerca, condotta su un campione di 5.760 residenti, analizza le valutazioni dei romani sui principali servizi pubblici e mette in evidenza miglioramenti in diversi settori, pur confermando criticità storiche come la gestione dei rifiuti e la pulizia stradale. Secondo l’indagine, i musei comunali ottengono il punteggio più alto (7,3), seguiti dai servizi culturali, dalle farmacie comunali e dal servizio idrico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

