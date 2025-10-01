Roma cresce la soddisfazione dei cittadini | presentata la XVIII indagine Acos sulla qualità della vita e dei servizi pubblici
Migliora la percezione della qualità della vita nella Capitale. Quasi 9 cittadini su 10 si dichiarano soddisfatti dei servizi pubblici locali: l’ 87,5% secondo la XVIII indagine Acos, presentata oggi nella sede del CNEL. Un dato in crescita rispetto al 2024 (+2,5%), mentre il voto medio sulla qualità della vita passa da 6,6 a 6,7. La ricerca, condotta su un campione di 5.760 residenti, analizza le valutazioni dei romani sui principali servizi pubblici e mette in evidenza miglioramenti in diversi settori, pur confermando criticità storiche come la gestione dei rifiuti e la pulizia stradale. Secondo l’indagine, i musei comunali ottengono il punteggio più alto (7,3), seguiti dai servizi culturali, dalle farmacie comunali e dal servizio idrico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: roma - cresce
Villa Pamphili, Kaufmann è a Roma: cresce l’attesa per il test del Dna
Pubblicità, Mediamond cresce a Roma: nuovi impianti grazie a partnership con Pubbli Roma
Roma, cresce Filippo Reale: il jolly difensivo classe 2006 brilla nella Primavera
Trasporti, cultura e parchi a Roma: cresce il gradimento dei cittadini. Ma il voto sulla gestione dei rifiuti è 5 - X Vai su X
Massimo Bonanni sulla Roma: “12 punti, testa della classifica con Milan e Napoli! La squadra cresce e gioca ancora un calcio non totalmente alla Gasperini, ma è compatta e sa cosa vuole. Non lotterà per lo scudetto, ma è nel lotto delle prime quattro”. Ch - facebook.com Vai su Facebook
Roma, qualità della vita nel 2025: cresce la soddisfazione dei cittadini, ma restano alcune criticità. Musei Comunali tra le eccellenze - L’indagine conferma che la Capitale è percepita come una città in progressivo miglioramento. ilquotidianodellazio.it scrive
Roma. Cresce la qualità della vita: quasi 9 cittadini su 10 soddisfatti - Sale la percezione della qualità della vita a Roma secondo i risultati della 18esima edizione dell’indagine ACOS: l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale. Lo riporta rainews.it