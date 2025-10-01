Roma Club Saviano | Tifiamo Roma ma siamo napoletani quindi siamo scaramantici
Continua a prendere piede il nostro format 'Tutto il mondo tifa AS Roma', volto a dare voce ai Roma Club di tutto il mondo. Questa volta l'ospite speciale è stato il Roma Club Saviano, rappresentato da Sergio Sbarra. Queste le sue parole: "Caro Lorenzo, innanzitutto grazie a te e a tutta la redazione del tuo giornale per l'attenzione che riservate al nostro club. Il Roma Club Saviano nasce a inizio 2014 dalla visione di 13 amici di Saviano (NA) e dintorni che decisero di portare un lembo della Curva Sud dello Stadio Olimpico in provincia di Napoli, esattamente alle falde del Monte Somma, ossia del Vesuvio.
