Roma Club Saviano | Tifiamo Roma ma siamo napoletani quindi siamo scaramantici

Sololaroma.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua a prendere piede il nostro format ‘Tutto il mondo tifa AS Roma’, volto a dare voce ai Roma Club di tutto il mondo. Questa volta l’ospite speciale è stato il Roma Club Saviano, rappresentato da Sergio Sbarra. Queste le sue parole: “Caro Lorenzo, innanzitutto grazie a te e a tutta la redazione del tuo giornale per l’attenzione che riservate al nostro club. Il Roma Club Saviano nasce a inizio 2014 dalla visione di 13 amici di Saviano (NA) e dintorni che decisero di portare un lembo della Curva Sud dello Stadio Olimpico in provincia di Napoli, esattamente alle falde del Monte Somma, ossia del Vesuvio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma club saviano tifiamo roma ma siamo napoletani quindi siamo scaramantici

© Sololaroma.it - Roma Club Saviano: “Tifiamo Roma, ma siamo napoletani quindi siamo scaramantici”

In questa notizia si parla di: roma - club

Roma Club Pisa: “Con Gasperini magari riusciremo a strappare un biglietto per Istanbul”

Roma, amichevole surreale: il 16 agosto sfida al Neom, club della città che (ancora) non esiste

Solbakken in uscita: Roma al lavoro con tre club norvegesi

Nel giorno del compleanno di Totti Roma e Napoli unite nel tifo: scambio di sciarpe tra i club di Saviano e Nola - Nel giorno del #49esimo compleanno di Francesco Totti al Roma Club Saviano va di scena un piacevolissimo incontro, che dimostra come ... Secondo sciscianonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Club Saviano Tifiamo