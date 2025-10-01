Nonostante la stagione sia appena iniziata, la Roma guarda già al prossimo futuro, prendendo in considerazione quelli che saranno i giocatori in scadenza di contratto a giugno 2026. Tra questi rientra Paulo Dybala, per il quale la situazione sarà da monitorare, così come quella di Zaki Celik, anch’esso con l’accordo che andrà a concludersi al termine dell’annata. Per il difensore ex Lille, che sarà il prossimo avversario dei giallorossi in Europa League, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe però la possibilità di un rinnovo. Ottimo inizio di stagione per Celik. La sensazione è infatti che la Roma non voglia perdere il turco a parametro zero, con Massara che starebbe valutando la possibilità di un prolungamento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Celik in scadenza di contratto: Massara valuta il rinnovo