Roma Celik in scadenza di contratto | Massara valuta il rinnovo

Sololaroma.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante la stagione sia appena iniziata, la Roma guarda già al prossimo futuro, prendendo in considerazione quelli che saranno i giocatori in scadenza di contratto a giugno 2026. Tra questi rientra Paulo Dybala, per il quale la situazione sarà da monitorare, così come quella di Zaki Celik, anch’esso con l’accordo che andrà a concludersi al termine dell’annata. Per il difensore ex Lille, che sarà il prossimo avversario dei giallorossi in Europa League, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe però la possibilità di un rinnovo. Ottimo inizio di stagione per Celik. La sensazione è infatti che la Roma non voglia perdere il turco a parametro zero, con Massara che starebbe valutando la possibilità di un prolungamento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma celik in scadenza di contratto massara valuta il rinnovo

© Sololaroma.it - Roma, Celik in scadenza di contratto: Massara valuta il rinnovo

In questa notizia si parla di: roma - celik

Roma-UniPomezia LIVE 7-0, secondo test per Gasperini: anche Celik a segno

Calciomercato Roma, punto di domanda Celik: torna di moda il Galatasaray

Celik apre al Galatasaray, Roma all’ascolto: presto un incontro tra club

Roma, Smalling in scadenza: la verità sul contratto e sulla clausola - Se si dovesse scegliere un aggettivo per descrivere il ruolo di Chris Smalling nella Roma di José Mourinho, sarebbe questo. Come scrive calciomercato.com

Una Roma in scadenza, la certezza è Svilar - La strada doveva essere segnata ma alcune incertezze dell’ex direttore sportivo Ghisolfi hanno fatto emergere ... ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Roma Celik Scadenza Contratto