Roma Brit Fest 2025 primo festival dedicato alla cultura Brit

Arriva a Roma il primo festival dedicato alla cultura Brit. Roma Brit Fest sarà alla Città dell'Altra Economia dal 2 al 5 ottobre.Un evento dedicato all’anima britannica, tra musica, food & drink e divertimento senza sosta. Quattro giorni dedicati alla cultura britannica: musica live, dj set. 🔗 Leggi su Romatoday.it

VENERDÌ 3 OTTOBRE 2025 COME TOGETHER The Beatles Experience @ Roma Brit Fest H. 19.00 – Apertura Cancelli 19:00 - Mr. Nick Matt djset 22:30 - The Beatleg Live 23:30 - Screamadelica djset - El Pepiño b2b dj Lestat - facebook.com Vai su Facebook

