Durante un posto di blocco alla barriera di Roma Nord, gli agenti della Polizia stradale hanno notato un veicolo che, senza nessuno al volante, stava attraversando il piazzale da uno degli stalli di pedaggio del casello distante circa 300 metri. Increduli di fronte a quanto stesse accadendo, gli agenti sono stati attratti dalle grida di una donna che, seduta sul lato passeggero anteriore, cercava di scendere dal veicolo in movimento. Mentre alcuni poliziotti hanno iniziato a bloccare i veicoli che uscivano dai caselli autostradali, i colleghi si sono spostati verso l’auto che progressivamente stava aumentando la sua velocità. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Roma, auto parte senza conducente al casello: polizia salva coppia di anziani