Roma auto parte senza conducente al casello | polizia salva coppia di anziani
Durante un posto di blocco alla barriera di Roma Nord, gli agenti della Polizia stradale hanno notato un veicolo che, senza nessuno al volante, stava attraversando il piazzale da uno degli stalli di pedaggio del casello distante circa 300 metri. Increduli di fronte a quanto stesse accadendo, gli agenti sono stati attratti dalle grida di una donna che, seduta sul lato passeggero anteriore, cercava di scendere dal veicolo in movimento. Mentre alcuni poliziotti hanno iniziato a bloccare i veicoli che uscivano dai caselli autostradali, i colleghi si sono spostati verso l’auto che progressivamente stava aumentando la sua velocità. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
29 settembre, Roma 1975, ore 23 circa Una ragazza viene tirata fuori dal bagagliaio di un'auto dopo essere stata torturata e stuprata per 36 ore. Donatella Colasanti sopravvive a quell'incubo fingendosi morta. Rosaria Lopez, l'amica che era con lei, non ce la
Roma invasa dalle auto: aumenta l'incidentalità, fermo il trasporto pubblico (solo 12% lo usa). Oggi ci sono 677 auto ogni 1000 abitanti. Il numero cresce ancora: 2,3% rispetto all'anno scorso. Soluzioni sostenibili? Ancora troppo poche. Roma continua così: pi
