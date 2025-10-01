Il corteo degli studenti della Sapienza in protesta in solidarietà per Gaza e la Flotilla martedì si è snodato per le vie della città universitaria, entrando dentro le facoltà di Lettere e Fisica, dove sono state interrotte delle lezioni per degli interventi degli manifestanti. Davanti al rettorato della Sapienza è partito un lancio di vernici e petardi sotto gli occhi della polizia presente. Dopo il corteo, la manifestazione si è diretta verso la facoltà di Scienze politiche occupandola. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, al corteo pro Pal lancio di vernice e petardi contro il rettorato alla Sapienza