Roma al corteo pro Pal lancio di vernice e petardi contro il rettorato alla Sapienza

Tgcom24.mediaset.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corteo degli studenti della Sapienza in protesta in solidarietà per Gaza e la Flotilla martedì si è snodato per le vie della città universitaria, entrando dentro le facoltà di Lettere e Fisica, dove sono state interrotte delle lezioni per degli interventi degli manifestanti. Davanti al rettorato della Sapienza è partito un lancio di vernici e petardi sotto gli occhi della polizia presente. Dopo il corteo, la manifestazione si è diretta verso la facoltà di Scienze politiche occupandola. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

roma al corteo pro pal lancio di vernice e petardi contro il rettorato alla sapienza

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, al corteo pro Pal lancio di vernice e petardi contro il rettorato alla Sapienza

In questa notizia si parla di: roma - corteo

Roma, corteo dei tifosi della Lazio: focus su gestione societaria e stadio Flaminio

Roma, 98 anni d’amore: il corteo giallorosso da Piazza Navona alla sede della fondazione del club | VIDEO

Pisa, corteo fascista degli ultras della Roma sotto la Torre: indagine della Digos

roma corteo pro palCorteo pro Pal di sabato, il Viminale: «Garantire i manifestanti ma bloccare i gruppi di violenti». Stretta su permessi ad agenti - Corteo da Porta San Paolo a San Giovanni, passando per viale Aventino, via ... Da roma.corriere.it

roma corteo pro palCorteo pro-Pal degenera: lancio di vernice e petardi alla Sapienza - Pal alla Sapienza tra cori, striscioni e fumogeni per chiedere lo stop agli accordi con Israele e denunciare la guerra a Gaza. Secondo notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Corteo Pro Pal