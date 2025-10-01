roma accordo raggiunto per la rescissione di de rossi

L’operazione era nell’aria nelle ultime ore ma ora è arrivata la conferma: secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport Daniele De Rossi ha raggiunto la risoluzione del contratto che lo legava alla Roma da gennaio del 2024, quando arrivò nella capitale per risollevare la situazione della squadra dopo l’esonero dello Special One Jose Mourinho. L’esperienza sulla panchina giallorossa si chiuse in modo burrascoso, tra dissidi interni in società e scarsi risultati sul campo che portarono all’esonero; l’ex bandiera giallorossa però era ancora legato alla Roma da un contratto di oltre 3 milioni fino al 2027 che, nelle prossime ore, sarà ufficialmente interrotto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

