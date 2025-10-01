Roma accordo raggiunto per la rescissione di De Rossi
L’operazione era nell’aria nelle ultime ore ma ora è arrivata la conferma: secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport Daniele De Rossi ha raggiunto la risoluzione del contratto che lo legava alla Roma da gennaio del 2024, quando arrivò nella capitale per risollevare la situazione della squadra dopo l’esonero dello Special One Jose Mourinho. L’esperienza sulla panchina giallorossa si chiuse in modo burrascoso, tra dissidi interni in società e scarsi risultati sul campo che portarono all’esonero; l’ex bandiera giallorossa però era ancora legato alla Roma da un contratto di oltre 3 milioni fino al 2027 che, nelle prossime ore, sarà ufficialmente interrotto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - accordo
Roma-El Aynaoui, trattativa calda: accordo con il giocatore, si avvicina l’intesa con il Lens
Wesley, nuovo indizio social: “Un’altra benedizione”. L’accordo con la Roma si avvicina
La Roma accelera per Ferguson: trovato l’accordo con il Brighton
Roma-De Rossi, accordo raggiunto per risoluzione #SkySport #SkyCalciomercato - X Vai su X
Ecco i promossi e bocciati di Roma-Verona Siete d'accordo? #ASRoma #RomanewsEU #RomaVerona - facebook.com Vai su Facebook
Roma-De Rossi, c'è l'accordo per la risoluzione del contratto. Nuova panchina in vista? - Tra la Roma e Daniele De Rossi è stato raggiunto l'accordo per la risoluzione del contratto, con l'ufficialità - Lo riporta tuttomercatoweb.com
Roma-De Rossi, accordo raggiunto per la risoluzione del contratto: le news - L'allenatore, che era stato sulla panchina giallorossa da gennaio a settembre 2024, era ancora legato al club della Capitale: l'intesa per la risoluzione consensuale è stata raggiunta, si attende solo ... sport.sky.it scrive