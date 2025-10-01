Roma 58 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade
La Giunta Capitolina ha approvato un nuovo pacchetto di interventi per la manutenzione straordinaria della rete viaria di Roma, con un investimento complessivo di 58 milioni di euro. Si apre così una nuova fase del programma di cura e riqualificazione delle strade della Capitale, avviato in vista del Giubileo e destinato a lasciare un’eredità duratura per cittadini e turisti. Il piano comprende: rifacimento delle pavimentazioni stradali e aggiornamento della segnaletica;. realizzazione e restauro di sanpietrini, lastre in pietra e ciottoli;. sostituzione dei vecchi selciati con conglomerato bituminoso;. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
