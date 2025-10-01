Rolling Stones | in arrivo la ristampa di Black And Blue
foto di Hiro LONDRA – Quasi cinquant’anni dopo la sua uscita originale, i Rolling Stones celebrano il loro album del 1976 Black and Blue con una nuova edizione “Super Deluxe” in arrivo il 14 novembre, pubblicata da Universal Music. L’album, uscito per la prima volta nell’aprile del 1976, torna oggi con un nuovo mix e contenuti aggiuntivi, distribuiti in diversi formati. Il cofanetto sarà disponibile in versione vinile da cinque LP e in versione CD da quattro dischi, entrambe arricchite da un disco Blu-ray, un libro cartonato di cento pagine e una replica del poster del tour. È prevista anche un’edizione limitata con vinile marmorizzato nero e blu, acquistabile solo tramite lo shop online di Universal Music. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
