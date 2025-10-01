Rodney Smith | in mostra a Rovigo la sua fotografia tra reale e surreale

Sempre in bilico fra reale e surreale, eccentrico «Magritte» della fotografia e artista dall’estetica inconfondibile, al grande fotografo newyorkese Rodney Smith Palazzo Roverella di Rovigo dedica un’ampia retrospettiva di oltre cento opere (4 Ottobre 2025 - 1 Febbraio 2026), che raccontano il mondo con grazia e raffinato umorismo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Rodney Smith: in mostra a Rovigo la sua fotografia tra reale e surreale

La nuova mostra di palazzo Roverella a Rovigo è dedicata al fotografo newyorkese Rodney Smith

Il fotografo newyorkese Rodney Smith tra reale e surreale nella Sala degli Arazzi di Palazzo Roncale a Rovigo

