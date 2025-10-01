Anche la compagna del chitarrista Tommy Massara (foto) in aula al Tribunale di Monza per il processo sulle presunte lesioni al musicista da parte di un corriere, che non gli permetterebbero più di suonare come in passato lo strumento con cui si esibisce nella band heavy metal Extrema e che ha anche aperto i concerti dei Metallica e di Vasco Rossi, con cui ancora collabora. Imputato Hamza L., 40enne dipendente di una società di spedizioni. La donna ha confermato alla giudice che alla base della vicenda, risalente al novembre del 2020, c’è stato l’acquisto online di un cosmetico, che all’arrivo non era quello scelto e quindi lei ha preso contatti per fare un cambio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Rocker pestato. Il racconto della compagna