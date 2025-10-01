Roberto Saviano al Fla con L’amore mio non muore

Il prossimo 7 novembre al Fla 2025 arriva Roberto Saviano con lo spettacolo “L’amore mio non muore”, recital teatrale tratto dall’omonimo libro (Einaudi Stile Libero).Roberto Saviano torna sulla scena con un nuovo straordinario progetto teatrale ispirato alla vicenda di Rossella Casini. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Roberto Saviano-choc: "Stavo per uccidermi. Poi l'attacco di panico e la diarrea"

