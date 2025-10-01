‘Road to remigration’ con Vannacci a Livorno Mazzeo scrive a prefetto | Si valuti di non concedere autorizzazione

LIVORNO – Roberto Vannacci, europarlamentare, vicesegretario nazionale Lega Salvini, sabato 4 ottobre a Livorno. Il generale al convegno ‘Road to remigration’ al via al Grand Hotel Palazzo alle ore 14.30. E Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, scrive al prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi per chiedere la convocazione urgente del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica “in cui valutare anche l’opportunità di non concedere o revocare l’autorizzazione a una simile iniziativa. Vannacci, responsabile campagna elettorale Lega regionali in Toscana al voto 12 e 13 ottobre, a Livorno pochi giorni prima del vicepremier Matteo Salvini, che a Livorno arriva, con i ministri leghisti Calderone, Giorgetti, Locatelli, Valditara, martedì 7 ottobre. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it