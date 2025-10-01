Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si separano: ‘Differenze ...San Siro, Squeri apre alla creazione del centro giovanile a San ...Gol Mikautadze, l’ex obiettivo bianconero sblocca Villarreal Juve: ...Villarreal Juve 1-0 LIVE: Yildiz pericoloso!DIRETTA Champions, Villarreal-Juventus 1-0 e Napoli-Sporting 0-0: ...Mostra di Dalì, Allegni: “Nessun contributo dato agli organizzatori"Corsa ciclistica "PolimiRide", come cambia la viabilitàOttobre in Valtrebbia: il calendario degli eventi da non perdere«Non ero amica della Cardinale ma l’amore per Squitieri ci ha unite»Flotilla, abbordaggio in corso da navi israeliane a meno di 70 miglia ...Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: ...Abbordaggio Flotilla, manifestanti pro-Palestina occupano stazione di ...La Ponca Malvasia Collio Doc: espressione integra di un terroir unico ...Oltre 40 anni fa, quando era normale il rispetto da parte di quegli ...Flotilla, nave soccorso Emergency si ferma a 150 miglia da GazaFlotilla, in corso gli abbordaggi | Crosetto: "Circondate tutte le ...Milano, blitz in un campo rom: dieci minori collocati in strutture ...Roma, si temono scontri in vista della gara contro il Lille. La ...Napoli, pro Pal occupano i binari della stazione Centrale. Per domani ...Elettra contro Lamborghini, lo scontro sull’uso del marchio: la ...Flotilla intercettata dalla marina israeliana: «Abbordaggio ...Albanese premiata a Reggio Emilia per Gaza, fischi al sindaco che ...Grande Fratello, la confessione di Anita Mazzotta: "Ho il cuore in ...Quindicenne al volante danneggia tre auto poi scappa a piedi, ma ...Sciopero per la Flotilla venerdì. Bloccati i binari a Napoli, ...Tricolore Rally 2026: le proposte della Commissione Aci SportLIVE: Villarreal Juventus 1-0: Mikautadze porta in vantaggio il ...Spiegazione finale di play dirty: il piano di parker e la sorte del ...Vlahovic-Juventus, novità improvvisa: tutto decisoDumfries manifesta la propria gioia sui social: «Ottimo inizio per la ...Infortunio Cabal, stop forzato in Villarreal Juve! Problema muscolare ...Villarreal Juve 1-0 LIVE: McKennie vicino al gol!DIRETTA Champions, Villarreal-Juventus 1-0 e Napoli-Sporting 0-0: gol ...Liftvan Trieste di Heidi Specker a Trieste ContemporaneaIsraele blocca la Flotilla, Usb annuncia: "Sciopero generale". ...Grosso ramo di un pino si spezza e rimane pericolosamente dondolantePrende la Naspi ma in casa nasconde contanti e lingotti d’oro ...Flotilla, Tajani sul futuro degli attivisti: “In due giorni ...Corvino su Camarda: “Ha in senso del gol, credo che sia uno destinato ...LIVE Villarreal-Juventus 1-0, Champions League calcio 2026 in ...LIVE Napoli-Sporting Lisbona, 0-0 Champions League calcio 2026 in ...Coppa Italia, soccer e telecronache: il calcio che cambia con Massimo ...“Giù le mani dalla Flotilla”, manifestanti pro Pal bloccano stazione ...I pro-Pal bloccano la stazione a Napoli, manifestanti verso Termini a ...Flotilla, Scuderi: "Tre motovedette israeliane dietro di noi"Abbordaggio Flotilla, imperversa la protesta in Italia: ...Flotilla, l’inviato del Fatto: “Siamo in attesa che abbordino anche ...Roma, ProPal a piazza dei Cinquecento: "Blocchiamo tutto". Polizia ...A Roma cori e proteste contro l'abordaggio della FlotillaLIVE: Villarreal Juventus: Mikautadze porta in vantaggio il VillarrealMorte di jane goodall, la primatologa famosa che ha cambiato il mondoRoma, occhi su Pellegrino: folta concorrenza per l’attaccante del ...Champions League: si parte con Qarabag-Copenhagen e Union Saint ...Flotilla, l’alt di Israele e l’abbordaggio: fermi sulla nave ...Previsioni astrologiche di Paolo Fox: oroscopo di domani, 2 ottobre ...In McLaren è iniziata la battaglia di nervi. Patrese: "Servono ordini ...Inter Cremonese: come arrivano le due squadre a San Siro dopo queste ...Girelli racconta Yildiz: «È un ragazzo davvero umile ed educato, vi ...Villarreal Juve 0-0 LIVE: Yildiz torna in campoPapa Leone all’ udienza generale: l’appello per il MadagascarLavoro, Diocesi di Roma: 2000 persone aiutate da ‘Officina delle ...Confcommercio: in Italia è allarme contratti pirataAccordo CEI e Gruppo CDP: 1.000 nuovi posti letto per studenti fuori ...A Gaza ancora vittime. Si continua a trattare sul piano TrumpGiornata internazionale caffè, rito irrinunciabile per 7 italiani su ..."Israele ha bloccato la Flotilla, noi blocchiamo tutto": immediata ...Viale Petrarca, auto si ribalta dopo lo scontro con un'altra vettura: ...Gaza | Global Sumud Flotilla, primi abbordaggi: Livorno pronta a ...Incidente sulla strada provinciale Lanciano-San Vito: ferite due donneFlotilla a un passo dal blocco: "Abbordaggio Iniziato", a Bologna ...Caso di tubercolosi in asilo in Toscana: scatta piano prevenzione ...L’oroscopo di martedì 2 ottobre 2025: le previsioni segno per ...WWE: Rey Mysterio vicino al rientro dall’infortunioCgil e Usb: venerdì 3 sciopero generaleGabbia: dal prestito al Villarreal a leder difensivo con il Milan. ...Gallarate, il bosco raso al suolo di via Curtatone: il Comune chiede ...Ai driver di Amazon spetta l’intera paga delle festività: la sentenza ...Lo zaino Ryanair da prendere assolutamente: costa solo 22€ e ti fa ...Cosa succede ora agli italiani sulla Flotilla: gli accordi tra Roma e ...Manifestazione a Bologna per la Flotilla, barricate in via Zamboni: ...Filippine, terremoto di magnitudo 6.9: almeno 69 le vittimeCocaina e hashish dominano i mercati della drogaL’UNPLI Campania protagonista alla BITUS 2025Incidente lungo la Telesina: tre auto coinvolteCalendario Liga 2025/2026: date, orari, partite, risultati, classificaTudor pre Villarreal Juve: «Vogliamo vincere a tutti i costi. Perin? ...La "notte" di Elly Schlein. Le doppie risoluzioni di Meloni, Flotilla ...Terra fuochi: Santillo (M5s), 'teatrino elettorale che ignora ...Proteste per Flotilla a Napoli, Roma e Milano. Cgil: "Venerdì ...Napoli-Sporting, lo striscione della Curva B per la Palestina: «Basta ...Sanremo 1998: la storia del Festival e i momenti indimenticabiliFilippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati: perché è finita ...Palmisano, duro sfogo: “Le mie vittorie sembra non esistano”. Mei: ...Michael Schumacher, a quanto è stata venduta la tuta Ferrari degli ...Inter Cremonese, prosegue la preparazione in attesa dei nerazzurri: ...Villarreal Juve 0-0 LIVE: inizia il match!Tudor a Sky: «Locatelli sta benissimo, abbiamo scelto questi ...Moviola Villarreal Juve LIVE: gli episodi dubbi del matchHighlights Gol Villarreal Juve LIVE: le immagini del match – VIDEORisultati Champions League LIVE: in campo il Napoli e il big match ...In corso l'abbordaggio della Flotilla: forze israeliane su due navi. ...“Doveva andare alla Lazio” | Che beffa per Lotito: l’ANNUNCIO a ...DIRETTA Champions, Villarreal-Juventus 0-0 e Napoli-Sporting 0-0: ...DIRETTA | Tutte le notizie del 1 ottobre LIVE: esito UFFICIALE esami ...Femminicidio Pinna, la madre di Ragnedda: “Non lo perdonerò mai, ...Elezioni regionali, Pazzano in piazza Camagna racconta la sua "idea ..."Divento Grande" conclusa con successo la fase di valutazione del ...Inaugurato a Lazzaro il circolo tematico del Pd Francesco FotiPerugia, il Comune commissiona uno studio sulla mobilità e il ...L'amaru casu della baronessa di Carini, rivivi la leggenda e la storiaManovra quater, dalla commissione Bilancio ok a 300 mila euro per il ...Sotto il cielo di ottobre a Volpignano, escursione e osservazione del ...Palermo segreta: viaggio iniziatico tra riti, culti misterici e ...Ospedale Civico, sversamento di una sostanza tossica: evacuato per ...L’ultima follia verde: «Caldarroste vietate»Garlasco, Lovati spiega lo scontro con Garofano sull'impronta 33 e le ...Scende dalla macchina per pagare il casello, l’auto impazzisce e ...Camila Giorgi, tuta mozzafiato e un dettaglio che non passa ...Il premier finisce sotto scacco: svelata una clamorosa bugiaStudenti a casa, in questo giorno le lezioni non saranno garantiteLIVE Napoli – Sporting 0-0: inizia il match!Manna chiude il “caso De Bruyne”: risposta netta in direttaLIVE Villarreal-Juventus 0-0, Champions League calcio 2026 in ...Flotilla, cosa succede ora gli italiani fermati da Israele: gli ...Ucraina, Kiev: "Sito nucleare di Chernobyl senza elettricità dopo ...Flotilla, militari israeliani sull'imbarcazione Alma: fermato ...I pro-Pal bloccano la stazione a Napoli | Cgil e Usb: "Venerdì ...Pallanuoto, al via la nuova stagione: presentati i campionati di ...Gaza, si rafforza ipotesi doppia risoluzione della maggioranza-Rpt-Gaza, si rafforza ipotesi doppia mozione della maggioranzaReal Time, dal 21 ottobre arriva “Turisti per case”Sinner: vince a Pechino (Tien battuto in 2 set) e avvia il percorso ...L’Ue discute sul “muro anti droni” e resta senza strategia comuneManna: «De Bruyne? Conte fa le scelte, il giocatore le rispetta anche ...Flotilla, occupata la stazione di Napoli: Cgil e Usb proclamano ...Regionali: Nevi, 'per FI crescita importante'Tg4, Tommaso Cerno: "L'incidente con Flotilla è solo interesse di ...Mo: Magi, 'abbordaggio Flotilla illegale, Israele non faccia gesti ...Global Flotilla, proteste Pro Pal a Napoli e a RomaBruno Vespa, il cda Rai attacca: "Doppio schiaffo all'opinione ...Proteste dei pro Pal a in tutta Italia. Sciopero generale il 3 ottobrePro Pal già in piazza. Greco: “Attenzione sulle piazze, ma siamo ...A Palermo si festeggia l'Avanguardia di AudiCi lascia Jane Goodall che ci ha insegnato l'amore per gli animali: ...Coppa Italia, Lucchese-Fratres Perignano 5-4: i rossoneri passano il ...LIVE: Villarreal Juventus: inizia il match dell’Estadio de la CeramicaSlow horses s5e2: il pericolo di roddy ho e 9 colpi di scena ...Il padrino trilogia: capolavoro senza tempo nelle classifiche di ...Rapporto: West Ham pronto a offrire 40 milioni di euro per ...Che negozi ha Percassi dell’Atalanta e a cosa deve la sua ricchezza? ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Vlahovic Juventus, novità improvvisa: tutto deciso

Vlahovic Juventus, novità improvvisa: tutto deciso

La Juventus è a un punto dalla vetta e arriva la svolta sul futuro di Vlahovic ormai  è deciso, man... ► glieroidelcalcio.com

Papa Leone all’ udienza generale: l’appello per il Madagascar

Papa Leone all’ udienza generale: l’appello per il Madagascar

Al termine dell’Udienza Generale in Piazza San Pietro, Leone XIV ha lanciato un appello per il Mada... ► tv2000.it

Lo zaino Ryanair da prendere assolutamente: costa solo 22€ e ti fa volare gratis

Lo zaino Ryanair da prendere assolutamente: costa solo 22€ e ti fa volare gratis

Progettato per rispettare le misure dei bagagli a mano delle principali compagnie aeree low-cost, R... ► quotidiano.net

Flotilla, in corso gli abbordaggi | Crosetto: "Circondate tutte le barche" | Tajani: "Italiani ad Ashdod e poi espulsi"

Flotilla, in corso gli abbordaggi | Crosetto: "Circondate tutte le barche" | Tajani: "Italiani ad Ashdod e poi espulsi"

La marina israeliana aveva avvertito di essere pronta a prendere il controllo in alto mare delle olt... ► tgcom24.mediaset.it

LIVE: Villarreal Juventus: inizia il match dell’Estadio de la Ceramica

LIVE: Villarreal Juventus: inizia il match dell’Estadio de la Ceramica

Dopo il pareggio per 4-4 nel primo match della League Phase di Champions League contro il Borussia ... ► stilejuventus.com

Dumfries manifesta la propria gioia sui social: «Ottimo inizio per la nostra campagna in Champions!» – FOTO

Dumfries manifesta la propria gioia sui social: «Ottimo inizio per la nostra campagna in Champions!» – FOTO

di RedazioneDumfries esprime la sua soddisfazione per l’inizio di Champions League dell’Inter: 6 pun... ► internews24.com

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si separano: ‘Differenze inconciliabili’, troni sempre più fragili

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si separano: ‘Differenze inconciliabili’, troni sempre più fragili

Perché si sono lasciati? Quali motivazioni hanno dato i due ex? A meno di un anno dalla scelta n... ► notizieaudaci.it

In corso l

In corso l'abbordaggio della Flotilla: forze israeliane su due navi. «Fermati tutti i membri dell'equipaggio dell'Alma». Tajani: «Saranno portati ad Ashdod e poi espulsi»

Gli attivisti a bordo affiancati da navi israeliane, almeno 20 imbarcazioni: «Siamo determinati a... ► corriere.it

Cgil e Usb: venerdì 3 sciopero generale

Cgil e Usb: venerdì 3 sciopero generale

21.04 Venerdì 3 ottobre la Cgil ha proclamato uno sciopero generale "in difesa della Flotilla, dei ... ► televideo.rai.it

Albanese premiata a Reggio Emilia per Gaza, fischi al sindaco che parla di “condizioni” per la pace. Lei lo “rimprovera”: “Non lo dica più”

Albanese premiata a Reggio Emilia per Gaza, fischi al sindaco che parla di “condizioni” per la pace. Lei lo “rimprovera”: “Non lo dica più”

Fischi e “tirata d’orecchie” a Reggio Emilia per il sindaco della città, Marco Massari che, durante... ► ilfattoquotidiano.it

Flotilla, l’inviato del Fatto: “Siamo in attesa che abbordino anche noi su Otaria”

Flotilla, l’inviato del Fatto: “Siamo in attesa che abbordino anche noi su Otaria”

“Siamo in attesa che si avvicinino e abbordino anche noi su Otaria, la barca che mi ha ospitato in ... ► ilfattoquotidiano.it

Cosa succede ora agli italiani sulla Flotilla: gli accordi tra Roma e Tel Aviv

Cosa succede ora agli italiani sulla Flotilla: gli accordi tra Roma e Tel Aviv

Roma, 1 ottobre 2025 – Flotilla abbordata dalle forze israeliane: la marina ha agganciato la nave A... ► quotidiano.net

Highlights Gol Villarreal Juve LIVE: le immagini del match – VIDEO

Highlights Gol Villarreal Juve LIVE: le immagini del match – VIDEO

di Redazione JuventusNews24Highlights Gol Villarreal Juve in diretta dall’Estadio de la Ceramica di ... ► juventusnews24.com

Infortunio Cabal, stop forzato in Villarreal Juve! Problema muscolare per il bianconero che esce in lacrime: la sua partita dura solo 15?. Cosa è successo

Infortunio Cabal, stop forzato in Villarreal Juve! Problema muscolare per il bianconero che esce in lacrime: la sua partita dura solo 15?. Cosa è successo

di Redazione JuventusNews24Infortunio Cabal, stop forzato in Villarreal Juve: tutti gli aggiornament... ► juventusnews24.com

Ottobre in Valtrebbia: il calendario degli eventi da non perdere

Ottobre in Valtrebbia: il calendario degli eventi da non perdere

Tutti i mercoledìGiro mammedalle ore 18,30Rivergaro, Gagabike CafèUnisciti alla community dove tut... ► ilpiacenza.it

Manna: «De Bruyne? Conte fa le scelte, il giocatore le rispetta anche se non le condivide»

Manna: «De Bruyne? Conte fa le scelte, il giocatore le rispetta anche se non le condivide»

Manna: «De Bruyne? Conte fa le scelte, il giocatore le rispetta anche se non le condivide» Manna è ... ► ilnapolista.it

Flotilla, l’alt di Israele e l’abbordaggio: fermi sulla nave ammiraglia Alma, rotta verso Ashdod

Flotilla, l’alt di Israele e l’abbordaggio: fermi sulla nave ammiraglia Alma, rotta verso Ashdod

La Global Sumud Flotilla è stata intercettata a circa 75 miglia dalla costa di Gaza, l’abbordaggio ... ► atomheartmagazine.co

LIVE Villarreal Juventus 1 0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Mikautadze sblocca la partita

LIVE Villarreal Juventus 1 0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Mikautadze sblocca la partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21? Gol di Mikautadze, approfitta di un rimpallo e di una... ► oasport.it

Perugia, il Comune commissiona uno studio sulla mobilità e il traffico di Ponte San Giovanni

Perugia, il Comune commissiona uno studio sulla mobilità e il traffico di Ponte San Giovanni

Il Comune di Perugia commissiona uno “studio specialistico dedicato al sistema della mobilità di P... ► perugiatoday.it

DIRETTA Champions, Villarreal Juventus 1 0 e Napoli Sporting 0 0: gol Mikautadze! LIVE

DIRETTA Champions, Villarreal Juventus 1 0 e Napoli Sporting 0 0: gol Mikautadze! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘De la Ceramica’ tra i gialli di Marcelino e i bian... ► calciomercato.it

LIVE Napoli Sporting Lisbona, 0 0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA: le squadre si studiano, poche chance finora

LIVE Napoli Sporting Lisbona, 0 0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA: le squadre si studiano, poche chance finora

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20? Continua il palleggio del Napoli, che non riesce però... ► oasport.it

Inaugurato a Lazzaro il circolo tematico del Pd Francesco Foti

Inaugurato a Lazzaro il circolo tematico del Pd Francesco Foti

Si è svolta a Lazzaro l’inaugurazione del circolo tematico del Partito democratico comunale intito... ► reggiotoday.it

Flotilla, nave soccorso Emergency si ferma a 150 miglia da Gaza

Flotilla, nave soccorso Emergency si ferma a 150 miglia da Gaza

Milano, 1 ott. (askanews) - La Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, ha raggiunt... ► quotidiano.net

LIVE: Villarreal Juventus: Mikautadze porta in vantaggio il Villarreal

LIVE: Villarreal Juventus: Mikautadze porta in vantaggio il Villarreal

Dopo il pareggio per 4-4 nel primo match della League Phase di Champions League contro il Borussia ... ► stilejuventus.com

Il premier finisce sotto scacco: svelata una clamorosa bugia

Il premier finisce sotto scacco: svelata una clamorosa bugia

Bufera, il neopremier è accusato di aver gonfiato il proprio curriculum, tra denuncia, smentite e c... ► notizie.com

Palermo segreta: viaggio iniziatico tra riti, culti misterici e massoneria

Palermo segreta: viaggio iniziatico tra riti, culti misterici e massoneria

Un itinerario tematico tra riti, culti misterici e tradizioni massoniche, che – attraverso un appr... ► palermotoday.it

La "notte" di Elly Schlein. Le doppie risoluzioni di Meloni, Flotilla abbordata. Il Pd lacerato sul Piano Trump

La "notte" di Elly Schlein. Le doppie risoluzioni di Meloni, Flotilla abbordata. Il Pd lacerato sul Piano Trump

È la “notte” di Elly Schlein, il buio della pace. Il Pd brucia. Saltano trattative, si smentiscono e... ► ilfoglio.it

I pro Pal bloccano la stazione a Napoli | Cgil e Usb: "Venerdì sciopero generale" | Gaza, Hamas chiede modifiche al piano di pace di Trump

I pro Pal bloccano la stazione a Napoli | Cgil e Usb: "Venerdì sciopero generale" | Gaza, Hamas chiede modifiche al piano di pace di Trump

Il movimento islamista sul documento: "Accettarlo è un disastro, rifiutarlo è un altro". Le forze di... ► tgcom24.mediaset.it

Gaza, si rafforza ipotesi doppia mozione della maggioranza

Gaza, si rafforza ipotesi doppia mozione della maggioranza

Roma, 1 ott. (askanews) – Prende quota in queste ore l’ipotesi che in occasione delle comunicazio... ► ildenaro.it

Giornata internazionale caffè, rito irrinunciabile per 7 italiani su 10

Giornata internazionale caffè, rito irrinunciabile per 7 italiani su 10

Oggi è la Giornata internazionale del Caffè. Nonostante gli aumenti sulla tazzina, 7 italiani su 10... ► tv2000.it

Tudor a Sky: «Locatelli sta benissimo, abbiamo scelto questi giocatori perché stanno bene. Ci sarà da sudare, ecco su cosa lavoriamo»

Tudor a Sky: «Locatelli sta benissimo, abbiamo scelto questi giocatori perché stanno bene. Ci sarà da sudare, ecco su cosa lavoriamo»

di Redazione JuventusNews24Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di Sky prima di Villarreal Juve: ... ► juventusnews24.com

DIRETTA | Tutte le notizie del 1 ottobre LIVE: esito UFFICIALE esami Thuram, accordo Roma De Rossi per risoluzione

DIRETTA | Tutte le notizie del 1 ottobre LIVE: esito UFFICIALE esami Thuram, accordo Roma De Rossi per risoluzione

Su Calciomercato.it., tutte le notizie di oggi dal mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato... ► calciomercato.it

"Divento Grande" conclusa con successo la fase di valutazione del progetto della Prometeo Onlus

"Divento Grande" conclusa con successo la fase di valutazione del progetto della Prometeo Onlus

Si è appena conclusa la fase di valutazione del progetto "Divento Grande-Centro Polivalente diffus... ► reggiotoday.it

L

L'amaru casu della baronessa di Carini, rivivi la leggenda e la storia

"L'amaru casu" della Baronessa di Carini.Rivivi la Leggenda e la Storia. Svela il Mistero.?L'Amaru... ► palermotoday.it

I pro Pal bloccano la stazione a Napoli, manifestanti verso Termini a Roma | Cgil e Usb: "Venerdì sciopero generale" | Gaza, Hamas chiede modifiche al piano di pace di Trump

I pro Pal bloccano la stazione a Napoli, manifestanti verso Termini a Roma | Cgil e Usb: "Venerdì sciopero generale" | Gaza, Hamas chiede modifiche al piano di pace di Trump

Il movimento islamista sul documento: "Accettarlo è un disastro, rifiutarlo è un altro". Le forze di... ► tgcom24.mediaset.it

Incidente lungo la Telesina: tre auto coinvolte

Incidente lungo la Telesina: tre auto coinvolte

Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente nel tardo pomeriggio lungo la Telesina, al km 48,200, nel... ► anteprima24.it

L’ultima follia verde: «Caldarroste vietate»

L’ultima follia verde: «Caldarroste vietate»

Divieti assurdi nell’ordinanza anti smog di Vicenza, che proibisce alle attività commerciali anche ... ► laverita.info

Lavoro, Diocesi di Roma: 2000 persone aiutate da ‘Officina delle Opportunità’

Lavoro, Diocesi di Roma: 2000 persone aiutate da ‘Officina delle Opportunità’

Circa 2 mila persone sono al centro dell’”Officina delle Opportunità”, progetto di inclusione socia... ► tv2000.it

Cocaina e hashish dominano i mercati della droga

Cocaina e hashish dominano i mercati della droga

Cocaina e hashish dominano i mercati della droga. Cala l'eroina ma cresce la produzione e consumo di... ► tgcom24.mediaset.it

Sciopero per la Flotilla venerdì. Bloccati i binari a Napoli, blindata stazione Termini a Roma

Sciopero per la Flotilla venerdì. Bloccati i binari a Napoli, blindata stazione Termini a Roma

Dopo l’abbordaggio da parte delle navi israeliane, le principali sigle sindacali hanno indetto la m... ► repubblica.it

Pallanuoto, al via la nuova stagione: presentati i campionati di Serie A1 maschile e femminile

Pallanuoto, al via la nuova stagione: presentati i campionati di Serie A1 maschile e femminile

Barelli: “Campionato più spettacolare con le nuove regole. Orgogliosi della sinergia con RaiSport” ... ► sportface.it

Liftvan Trieste di Heidi Specker a Trieste Contemporanea

Liftvan Trieste di Heidi Specker a Trieste Contemporanea

Dal 2 ottobre al 12 novembre 2025, Trieste Contemporanea ospiterà la mostra Liftvan Triest dell’ar... ► triesteprima.it

Abbordaggio Flotilla, manifestanti pro Palestina occupano stazione di Napoli centrale, a Roma forze dell’ordine cinturano Termini VIDEO

Abbordaggio Flotilla, manifestanti pro Palestina occupano stazione di Napoli centrale, a Roma forze dell’ordine cinturano Termini VIDEO

Proteste in tutta Italia in seguito all'abbordaggio della Flotilla avvenuto a 75 miglia dalle cost... ► ilgiornaleditalia.it

Champions League: si parte con Qarabag Copenhagen e Union Saint Gilloise Newcastle. C’è Barça PSG, il City a Montecarlo

Champions League: si parte con Qarabag Copenhagen e Union Saint Gilloise Newcastle. C’è Barça PSG, il City a Montecarlo

2025-10-01 19:09:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calc... ► justcalcio.com

La Ponca Malvasia Collio Doc: espressione integra di un terroir unico come quello alle pendici del Collio

La Ponca Malvasia Collio Doc: espressione integra di un terroir unico come quello alle pendici del Collio

SCRIO’ (GO) – La Malvasia, vitigno autoctono del territorio, trova nei terreni caratterizzati da ma... ► lopinionista.it

Gallarate, il bosco raso al suolo di via Curtatone: il Comune chiede i danni a comitati e ambientalisti

Gallarate, il bosco raso al suolo di via Curtatone: il Comune chiede i danni a comitati e ambientalisti

Gallarate (Varese), 1 ottobre 2025 – La battaglia di un anno fa fra il sindaco leghista di Gallarat... ► ilgiorno.it

Abbordaggio Flotilla, imperversa la protesta in Italia: manifestazioni a Roma e scioperi in vista

Abbordaggio Flotilla, imperversa la protesta in Italia: manifestazioni a Roma e scioperi in vista

L’abbordaggio in corso da parte delle forze israeliane contro la Flotilla diretta a Gaza continua a ... ► gazzettadelsud.it

"Israele ha bloccato la Flotilla, noi blocchiamo tutto": immediata mobilitazione a Torino, corteo e sciopero generale

"Israele ha bloccato la Flotilla, noi blocchiamo tutto": immediata mobilitazione a Torino, corteo e sciopero generale

Poco dopo le 19.30 di mercoledì 1° ottobre è stato dichiarato lo stato di “massima allerta” a bord... ► torinotoday.it

Villarreal Juve 1 0 LIVE: Yildiz pericoloso!

Villarreal Juve 1 0 LIVE: Yildiz pericoloso!

di Andrea BargioneVillarreal Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, ... ► juventusnews24.com

Elezioni regionali, Pazzano in piazza Camagna racconta la sua "idea diversa di Sud"

Elezioni regionali, Pazzano in piazza Camagna racconta la sua "idea diversa di Sud"

Una piazza piena, partecipe, attenta. Il 29 settembre, nel cuore di Reggio Calabria, piazza Camagn... ► reggiotoday.it

Sotto il cielo di ottobre a Volpignano, escursione e osservazione del sole

Sotto il cielo di ottobre a Volpignano, escursione e osservazione del sole

Sotto il cielo di ottobre, un abbraccio di luce e sapori!Escursione, osservazione del Sole e pranz... ► palermotoday.it

Spiegazione finale di play dirty: il piano di parker e la sorte del personaggio

Spiegazione finale di play dirty: il piano di parker e la sorte del personaggio

Il film Play Dirty rappresenta un’interpretazione moderna di un classico del genere heist, con una ... ► jumptheshark.it

“Doveva andare alla Lazio” | Che beffa per Lotito: l’ANNUNCIO a sorpresa

“Doveva andare alla Lazio” | Che beffa per Lotito: l’ANNUNCIO a sorpresa

In una delle ultime dirette di TvPlay, in onda su YouTube, le dichiarazioni di uno dei nostri condu... ► tvplay.it

Slow horses s5e2: il pericolo di roddy ho e 9 colpi di scena sorprendenti

Slow horses s5e2: il pericolo di roddy ho e 9 colpi di scena sorprendenti

La quinta stagione di Slow Horses, la serie di successo disponibile su Apple TV+, si sta distinguen... ► jumptheshark.it

Confcommercio: in Italia è allarme contratti pirata

Confcommercio: in Italia è allarme contratti pirata

In Italia è allarme contratti pirata: salari più bassi e meno diritti per 160mila lavoratori. Servi... ► tv2000.it

A Roma cori e proteste contro l

A Roma cori e proteste contro l'abordaggio della Flotilla

AGI -  I sindacati hanno proclamato lo sciopero per il prossimo 3 ottobre, mentre in tutta Italia pr... ► agi.it

Pro Pal già in piazza. Greco: “Attenzione sulle piazze, ma siamo fiduciosi”

Pro Pal già in piazza. Greco: “Attenzione sulle piazze, ma siamo fiduciosi”

“Non c’è preoccupazione, ma c’è grande attenzione anche perché, oltre a quella già programmata per s... ► ilfoglio.it

Rapporto: West Ham pronto a offrire 40 milioni di euro per l’attaccante versatile da 20 g/

Rapporto: West Ham pronto a offrire 40 milioni di euro per l’attaccante versatile da 20 g/

Sito inglese: Nuno Espirito Santo potrebbe desiderare una nuova firma o due a West Ham. (Foto di Ed... ► justcalcio.com

L’oroscopo di martedì 2 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

L’oroscopo di martedì 2 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

L'intelletto non si tiene di certo a freno nell'oroscopo di giovedì 2 ottobre 2025 con la Luna in A... ► fanpage.it

San Siro, Squeri apre alla creazione del centro giovanile a San Francesco: «Un’opportunità per il futuro…»

San Siro, Squeri apre alla creazione del centro giovanile a San Francesco: «Un’opportunità per il futuro…»

di RedazioneSan Siro, Squeri dice la sua sua sulla proposta del centro giovanile rossonero a San Fra... ► internews24.com

Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso, l’elenco delle città

Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso, l’elenco delle città

Dopo la notizia che le forze di Israele hanno abbordato le navi della Global Sumud Flotilla, si stan... ► fanpage.it

Coppa Italia, soccer e telecronache: il calcio che cambia con Massimo Callegari

Coppa Italia, soccer e telecronache: il calcio che cambia con Massimo Callegari

FOCUS con Massimo Callegari – la voce di Mediaset ci accompagna dentro tre grandi temi del calcio mo... ► oasport.it