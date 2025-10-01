Rivoluzione sulla Riviera Domizia | la costa cambia con il record di Caretta caretta
Tempo di lettura: 2 minuti La Sala del Consiglio Regionale della Campania ha ospitato la conferenza stampa sul risultato dell’estate 2025: Castel Volturno ha registrato 44 nidi di Caretta caretta, primato per il Mediterraneo occidentale. L’evento ha trasformato un dato naturalistico in un punto di svolta comunicato dalle istituzioni e dalle associazioni presenti. Il valore del risultato. Per Salvatore Trinchillo, vicepresidente nazionale del Sindacato Italiano Balneari, il numero delle nidificazioni ha avuto una valenza che andava oltre la sola osservazione scientifica. “Questo record non è solo un fatto ambientale: dimostra che istituzioni, cittadini e imprese, lavorando insieme, possono costruire un modello di sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: rivoluzione - riviera
