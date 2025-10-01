Riverdale torna con nuovi personaggi in una serie horror su disney

Jumptheshark.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritorno di Roberto Aguirre-Sacasa nel mondo di Archie con un nuovo progetto horror. Nel panorama delle produzioni televisive ispirate ai personaggi di Archie Comics, si segnala una novità significativa: il creatore di Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, sta sviluppando un nuovo adattamento che promette di rivoluzionare il genere. La conclusione della serie originale a agosto 2023 ha lasciato spazio a nuove opportunità, e questa volta l’obiettivo è portare sullo schermo un racconto horror ambientato a Riverdale. Dettagli sul nuovo progetto per Disney+. Un adattamento del fumetto Afterlife with Archie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

riverdale torna con nuovi personaggi in una serie horror su disney

© Jumptheshark.it - Riverdale torna con nuovi personaggi in una serie horror su disney

In questa notizia si parla di: riverdale - torna

Cerca Video su questo argomento: Riverdale Torna Nuovi Personaggi