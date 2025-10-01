Riverdale svela una nuova serie horror su Disney

Jumptheshark.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

nuovo progetto di Roberto Aguirre-Sacasa: un adattamento horror di Archie su Disney+. Il creatore di Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, sta preparando un nuovo prodotto televisivo che si discosta dalla tradizionale narrazione adolescenziale. Si tratta di un dramma horror basato sul fumetto Afterlife with Archie, destinato a essere trasmesso su Disney+. Questo progetto rappresenta una svolta significativa rispetto alle precedenti produzioni, con una produzione senza passare dalla fase pilota, grazie all’impegno diretto dalla script-to-series. caratteristiche e ambientazione della serie horror. una reinterpretazione dark dell’universo di Archie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

riverdale svela una nuova serie horror su disney

© Jumptheshark.it - Riverdale svela una nuova serie horror su Disney

In questa notizia si parla di: riverdale - svela

Madelaine Petsch svela storie di sesso sul set di Riverdale con KJ Apa

riverdale svela nuova serieRiverdale si trasforma in un incubo: in arrivo su Disney+ l’adattamento più dark di sempre dal mondo Archie - Disney+ svilupperà un nuovo adattamento dal mondo Archie che trasforma Riverdale in un incubo oscuro e apocalittico. Si legge su bestmovie.it

Cerca Video su questo argomento: Riverdale Svela Nuova Serie