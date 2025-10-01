Rivera Mazzola le rampe e gli estintori Meteor | il catechismo di San Siro

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato la vendita dello storico stadio a Milan e Inter. Uno stadio che non andrà dimenticato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

rivera mazzola le rampe e gli estintori meteor il catechismo di san siro

© Gazzetta.it - Rivera, Mazzola, le rampe e gli estintori Meteor: il catechismo di San Siro

In questa notizia si parla di: rivera - mazzola

Mazzola ricorda Campana e la storica stretta di mano a Rivera

Da Rivera e Mazzola agli All Blacks, Bob Marley e Madonna: i cento anni del Meazza, l’altra Scala di Milano sotto i riflettori del mondo

70 anni di Rivera: gli auguri di Mazzola - Che sottolinea: “In tanti derby, anche per la maglia azzurra, tra noi mai un litigio” – la fotogallery Gianni Rivera e Sandro Mazzola storici ... Da panorama.it

Buffon amato dai collezionisti Dimenticati Rivera e Mazzola - Soprattutto non ricordano che razza di gran giocatori siano stati e come siano stati amati dai tifosi. Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Rivera Mazzola Rampe Estintori