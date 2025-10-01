Riva | San Siro ci riempie il cuore ma non è in linea coi parametri di accessibilità

L’assessore allo Sport del Comune di Milano, Martina Riva, intervenuta ai microfoni di Sky ha rilasciato delle dichiarazioni sulla delibera approvata dal Consiglio Comunale nei giorni scorsi che stabilisce la vendita dell’impianto di. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Riva: “San Siro ci riempie il cuore ma non è in linea coi parametri di accessibilità”

In questa notizia si parla di: riva - siro

San Siro, Riva: “Milano dice grazie al passato ma sì al futuro con un’infrastruttura moderna”

Riva ammette: «San Siro riempie il cuore, ma Inter e Milan meritano altro»

«LA VOGLIA DI RINNOVARSI» L'assessora Martina Riva ha parlato della vendita di San Siro a Inter e Milan in occasione della presentazione del Premier Padel P1 #Milano #30settembre2025 - X Vai su X

Uno-due italiano per le nostre aste nel Premio Riva Listed di San Siro. A vincere è stato (acquistato per . alle Aste Selezionate SGA dalla Razza La Tesa) che batte (acquistato per . alle aste sele - facebook.com Vai su Facebook

Riva: “San Siro ci riempie il cuore ma non è in linea coi parametri di accessibilità” - L’assessore allo Sport del Comune di Milano, Martina Riva, intervenuta ai microfoni di Sky ha rilasciato delle dichiarazioni sulla delibera approvata dal Consiglio Comunale nei giorni scorsi che stabi ... Scrive msn.com

Riva (Ass. Sport Milano): "San Siro ci riempie il cuore, ma non è in linea coi parametri di accessibilità e sostenibilità" - Martina Riva, assessore allo sport per il Comune di Milano, è intervenuto a Sky e ha parlato così della delibera del Consiglio Comunale che stabilisce la vendita dell'area ... Da milannews.it