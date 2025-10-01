Riva ammette | San Siro riempie il cuore ma Inter e Milan meritano altro

Le parole di Martina Riva, Assessore allo Sport di Milano, sul progetto che riguarda San Siro per il nuovo stadio di Inter e Milan. I dettagli. Martina Riva, Assessore allo Sport del Comune di Milano, ha rilasciato importanti dichiarazioni a Sky Sport in merito alla recente delibera approvata dal Consiglio Comunale, che ha dato il via libera alla cessione dell’Area di San Siro ai club Inter e Milan. La decisione rappresenta un passo fondamentale verso il futuro della città, con l’intento di modernizzare uno degli impianti sportivi più iconici del mondo. Un progetto per il futuro. Riva ha spiegato l’importanza di questa decisione, sottolineando che l’obiettivo è quello di “stare al passo con l’Europa e col mondo”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Riva ammette: «San Siro riempie il cuore, ma Inter e Milan meritano altro»

