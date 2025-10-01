Riv4li tutto sulla nuova serie Netflix che parla agli adolescenti e non solo

Serie tv. – Dal 1° ottobre su Netflix debutta Riv4li (si legge “rivali”), una nuova serie per ragazzi ambientata nello stesso universo narrativo di Di4ri. Ancora una volta il cuore del racconto è la scuola media, quel passaggio delicatissimo dall’infanzia all’adolescenza, fatto di prime cotte, sogni, ansie per le interrogazioni e scontri quotidiani con compagni e genitori. Ma c’è qualcosa in più: Riv4li porta in primo piano un tema universale, quello dell’ appartenenza a un gruppo, che decide chi viene accettato e chi resta ai margini. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Riv4li”, tutto sulla nuova serie Netflix che parla agli adolescenti (e non solo)

