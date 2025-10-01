Ritorno al Futuro la versione inedita del film | sarebbe cambiato tutto

E se la nota saga che lanciò Michael J. Fox non avesse avuto come protagonista l’attore di Edmonton? Un altro volto era stato inizialmente scelto per il ruolo di Marty McFly. Il primo capitolo del franchise di Ritorno al Futuro è divenuto il manifesto della cinematografia degli anni ’80. Il film ebbe un successo planetario, finendo per essere candidato a 4 Premi Oscar, vincendo il Miglior montaggio sonoro. Nel 2007 la pellicola è stata selezionata per la conservazione nel National Film Registry degli Stati Uniti dalla Biblioteca del Congresso come “culturalmente, storicamente o esteticamente significativo”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

