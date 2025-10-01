Ritardi nei rimborsi per i libri scolastici Gioveni chiede l' intervento del Comune
Sollecitata all'assessore alla pubblica istruzione Liana Cannata la definizione dell'iter amministrativo finalizzato al rimborso dei libri di testo alle famiglie che ne hanno diritto. L'iniziativa arriva da parte di Libero Gioveni, consigliere comunale nonché capogruppo di Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: ritardi - rimborsi
Bonus nido 2025: ritardi nei rimborsi e scadenza INPS del 31 luglio
Rimborsi 730: quando arrivano, a chi spettano e cosa fare in caso di ritardi
Le procedure per i rimborsi sono lunghe e complesse. Nella nostra inchiesta, la mappa delle zone più a rischio, le testimonianze, i numeri "nascosti" e i motivi dei ritardi - facebook.com Vai su Facebook
La strafottenza di @ItaloTreno e @Trenitaliano , tra ritardi (e gli scioperi non c’entrano nulla), assurde policy su cambi e rimborsi e similia, cartello dei prezzi e via discorrendo meriterebbe davvero un ministro delle infrastrutture che ci mettesse mano. - X Vai su X
Libri scolastici, Grossi: «Le famiglie costrette ad anticipare centinaia di euro. Serve una soluzione immediata» - Libri scolastici, Grossi: «Le famiglie costrette ad anticipare centinaia di euro. Scrive civonline.it
Rimborsi per i libri scolastici, a Quartucciu un’opportunità per le famiglie escluse dal Bonus 2024-2025 - Le famiglie con figli nelle scuole secondarie di primo e secondo grado che non hanno usufruito del Bonus Libri, possono ora richiedere il rimborso delle spese per i libri di testo dell’anno scolastico ... Segnala unionesarda.it