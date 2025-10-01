Risveglio choc a Lucera | scritte razziste e svastica imbrattano l' entrata di un' attività Ignobile
“Le scritte razziste e la svastica che hanno imbrattato l'entrata dell'esercizio commerciale di un nostro concittadino sono un episodio grave ed inaudito che non rappresenta assolutamente la nostra città. Come sindaco di Lucera ed a nome di tutta l'amministrazione esprimo ferma e decisa condanna. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
