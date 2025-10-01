Rastellino di Castelfranco (Modena), 1 ottobre 2025 – “Rabbia? Si, tanta, perchè è il sistema che non funziona. Non ho paura per me, ma per la mia famiglia che ora non vuole più vivere qua”. Nel giro di due settimane la vita di Alessandro Pellegrini si è trasformata in un incubo. Parliamo del ristoratore di Castelfranco Emilia, titolare dell’Osteria Provvidenza, che domenica sera ha subito una rapina a mano armata mentre rientrava a casa. Il primo ad essere preso di mira dai malviventi – due all’apparenza, con il volto travisato – è stato il padre dell’uomo, 79 anni. L’anziano è stato minacciato con una pistola alla testa e gettato a terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ristoratore rapinato: “Mi puntavano contro la pistola. Ora ho paura per la mia famiglia”