Desio, 1 ottobre 2025 – Due condanne con il rito abbreviato a 2 anni e mezzo di reclusione, 3 messe alla prova per 6 mesi e un rinvio a giudizio. È la sentenza emessa dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza, Elena Sechi, per i 6 maggiorenni delle due bande rivali di giovanissimi che si erano affrontati in una rissa al luna park di Desio, dando poi il via a una spedizione punitiva con sequestro di persona. Una ventina i ragazzi identificati dai carabinieri di Desio e Muggiò, la maggior parte minorenni, per cui l’apposita Procura ha concluso l’inchiesta. Per i maggiorenni è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Monza e i 6 imputati sono stati chiamati davanti alla gup. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rissa tra baby gang al luna park di Desio: arrivano le prime condanne

