rissa mortale a san benedetto rito abbreviato per tutti gli imputati

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 1 ottobre 2025 – Sono comparsi stamani davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Piceno Simona D’Ottavi, gli indagati coinvolti nella violenta rissa scoppiata all’alba del 16 marzo 2025 sul lungomare di San Benedetto del Tronto, davanti ad una discoteca, nella quale ha perso la vita il 21enne Amir Benkharbouch, la cui madre ha depositato costituzione di parte civile. Federico Di Stanislao, Denis Raul Rotaru, Helmi Nessibi, Daniele Seghetti e Francesco Sorge sono stati tutti ammessi al processo che verrà celebrato con rito abbreviato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

