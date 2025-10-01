Rissa e spari a Sferracavallo Lorefice | Lo Stato faccia di più contro la violenza

L'eco della rissa dei giorni scorsi a Sferracavallo nel giorno della processione dei santi Cosma e Damiano non si ferma. E sul caso interviene anche Corrado Lorefice. L'arcivescovo di Palermo ha inviato un messaggio indirizzato al parroco di Sferracavallo, don Francesco, e all'intera comunità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it