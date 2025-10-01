Risolto lo stallo delle palestre presto la riapertura alle società sportive

Veronasera.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pare essersi sbloccata l'impasse tecnico-burocratica che teneva chiuse le palestre degli istituti superiori veronesi per le attività extrascolastiche. L'accelerazione è arrivata ieri, 30 settembre, in prefettura, dopo l'incontro tra il prefetto Demetrio Martino, il presidente della Provincia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: risolto - stallo

Cerca Video su questo argomento: Risolto Stallo Palestre Presto