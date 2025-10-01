Riserva naturale di Torrile e Trecasali oltre 10mila visitatori l' anno
Sono oltre 10mila le persone, in arrivo da tutt’Italia, che ogni anno visitano la Riserva naturale di Torrile e Trecasali – Oasi Lipu dove si possono ammirare oltre 300 specie di uccelli.Tra loro, nella mattinata di oggi, anche l’assessora regionale alla Cultura, Parchi e forestazione, Tutela e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: riserva - naturale
Installato un montascale al centro visite della riserva naturale di Bandella
Installato un montascale al centro visite della riserva naturale di Bandella
Bomba, stop all’estrazione di gas: per Monaco (Alleanza Verdi e Sinistra) "la vera soluzione è la riserva naturale"
Cala Capreria. riserva naturale dello zingaro - Foto di Gabriele Leto - facebook.com Vai su Facebook