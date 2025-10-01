È massima l’attenzione in queste ore nella Capitale per eventuali proteste spontanee che potrebbero nascere nel caso di un eventuale attacco alla Flotilla. Sotto la lente del Viminale finiscono gli ambienti più ‘caldi’, a partire dai movimenti studenteschi, come anche i canali social dove i gruppi potrebbero chiamare a raccolta per nuove proteste. A tutto ciò si aggiungono l’ occupazione in corso della facoltà di Scienze politiche all’università La Sapienza e gli scioperi proclamati per domani e venerdì dai Cobas, che interesseranno soprattutto i treni. In questo clima teso il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato ieri, con il capo della polizia Vittorio Pisani, prefetti e questori di Roma, Milano, Torino, Firenze e Bologna per fare il punto sull’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rischio cortei Pro Pal. Allerta nella Capitale . Canali social ai raggi x