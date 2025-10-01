Riqualificazione strada della Cisa ok al progetto

È stata discussa in Consiglio Comunale la delibera relativa al progetto di ammodernamento della Strada Statale 62 “della Cisa”, nel tratto compreso tra Parma e Collecchio. L’opera, di rilevanza strategica per la sicurezza della circolazione e la connessione con il territorio, è frutto di un lungo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

