Il 4 ottobre tornerà a essere una festa nazionale. La Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato in sede deliberante il disegno di legge, già licenziato dalla Camera, che ripristina ufficialmente la giornata dedicata a San Francesco d’Assisi. Il presidente della Commissione, Alberto Balboni, ha sottolineato il «valore simbolico» del sì definitivo, arrivato pochi giorni prima del 4 ottobre. La legge entrerà in vigore a partire dal 2026, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La nuova normativa stabilisce che il 4 ottobre sarà una festa nazionale con tutti gli effetti previsti, tra cui l’osservanza dell’orario festivo nei luoghi di lavoro e il divieto di compiere determinati atti giuridici. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Ripristinata la festa nazionale di San Francesco d’Assisi: si celebrerà il 4 ottobre a partire dal 2026