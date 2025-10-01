Ripartono le misure antismog quali veicoli sono coinvolti? In 9mila potranno circolare grazie a Move-In
Dal 1^ ottobre 2025 al 31 marzo 2026 tornano in vigore in Emilia-Romagna le misure stagionali per la qualità dell’aria. Nei Comuni di pianura, dal lunedì al venerdì (8.30-18.30), stop ai veicoli diesel fino a Euro 4, benzina fino a Euro 2, metano-benzina e Gpl-benzina fino a Euro 2, ciclomotori e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: ripartono - misure
Dopo la pausa per il Salone Nautico, ripartono i lavori di ammodernamento con scambi di carreggiata e nuove misure per la gestione del traffico sulla Genova - Milano - facebook.com Vai su Facebook
Misure antismog, dal 1° ottobre riprendono i blocchi del traffico nel nord Italia - Nel cosiddetto bacino padano rientrano in vigore da mercoledì 1° ottobre le misure antismog 2025- Scrive ecodallecitta.it
Dal 1° ottobre 2025 i blocchi del traffico antismog nel nord Italia - Fino al 31 marzo 2026 Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna introducono misure volte a migliorare la qualità dell'aria nei mesi più critici dell'anno ... Secondo msn.com