Ripartono i corsi della Polisportiva Cava Ginnastica E per gli adulti un' attività fisica stimolante e diversa dal solito

Forlitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polisportiva Cava Ginnastica, storica realtà sportiva attiva a Forlì dal 1988, annuncia l'inizio ufficiale di tutte le sue attività per la nuova stagione. Già da metà settembre sono riaperti i corsi di base alla Cava, Ginnasio, Ronco e San Martino e a partire dal primo ottobre sono riaperti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ripartono - corsi

Giornalismo, i corsi di formazione ripartono con ‘L’eredità di Ennio Flaiano’

Ripartono i corsi di lingua di Ca' Foscari aperti a tutti

Ripartono i corsi "antitruffa" della polizia locale

Uisp, ripartono tutti i corsi: "Prezzi rimasti invariati" - Da domani bambini, giovani, adulti e anziani potranno tornare a fare ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Ripartono Corsi Polisportiva Cava