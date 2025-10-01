Riparte il censimento permanente | se ne fai parte fai la tua parte

Arezzo, 1 ottobre 2025 – Al via la nuova edizione del Censimento Istat della popolazione che coinvolge, come ogni anno, un campione rappresentativo estratto casualmente. Sono coinvolti nell'indagine 2.450 famiglie aretine e 300 individui che hanno ricevuto per posta una lettera dall'Istat che informa sulle modalità di partecipazione e di restituzione del questionario a partire da lunedì 6 ottobre. Sono inoltre coinvolte le famiglie presenti presso circa 600 indirizzi campione che sono state contattate, al proprio domicilio, da un rilevatore che ha affisso presso l'abitazione la locandina informativa dell'Istat e ha lasciato nella cassetta postale una lettera informativa e un biglietto da visita in cui sono riportati i recapiti telefonici da contattare per la compilazione del questionario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

